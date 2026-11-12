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საზოგადოება · 12 ნოემბერი, 17:50

ეკა შარაშიძე: რა ლეკები, რა ჩეჩნები და ფერარები?!

ეკა შარაშიძე: ჩვენს თვალწინ, მთავრობის დავალებით, სახლებთან უსაფრდებოდნენ კრიმინალური დაჯგუფებები ადამიანებს და თავს ესხმოდნენ. ქართველი ქართველს, დავალებით, ფულის გამო.

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ეკა შარაშიძე: რა ლეკები, რა ჩეჩნები და ფერარები?!
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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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