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ეკონომიკა · 12 ნოემბერი, 16:29

გორში, მამაკაცი სახლიდან გასახლების შემდეგ გარადაიცვალა

როგორც ოჯახის ადვოკატმა ლევან ჭიღლაძემ ,,ქართლის ამბებს'' განუცხადა, ჭირისუფლებმა ცხედარი თბილისიდან გორში ისევ იმ სახლში დაასვენეს, საიდანაც აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებმა გაასახლეს.

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გორში, მამაკაცი სახლიდან გასახლების შემდეგ გარადაიცვალა
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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. ნეტგაზეთიოპოზიციურიგორში კაცი გამოსახლებას შეეწირა და გარდაიცვალა — ადვოკატი
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