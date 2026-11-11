რატი ანდრონიკაშვილი: ამათი... ჩამოიყვანეთ და ფერარებით აკატავეთ...
დღეს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი რამდენიმე მეგობართან ერთად მერაბ დვალიშვილსა და ქართველ მოჭიდავეს, საბა ლაზიშვილს თავს ზურგიდან მიპარვით დაესხა. გავრცელებული ინფორმაციით, უსმან ნურმაგომედოვი მის თანმხლებ პირებთან ერთად დააკავეს.
"ამათი დედები მოვტ*** მე. არაკაცები და გნიდები. ჩამოიყვანეთ და ფერარებით აკატავეთ, თავი სახლში აგრძნობინეთ " - წერს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი, რატი ანდრონიკაშვილი სოციალურ ქსელში და მერაბ დვალიშვილზე თავდასხმას ეხმაურება.
დღეს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი რამდენიმე მეგობართან ერთად მერაბ დვალიშვილსა და ქართველ მოჭიდავეს, საბა ლაზიშვილს თავს ზურგიდან მიპარვით დაესხა. გავრცელებული ინფორმაციით, უსმან ნურმაგომედოვი მის თანმხლებ პირებთან ერთად დააკავეს.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს4 სტატია
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