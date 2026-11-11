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საზოგადოება · 12 ნოემბერი, 00:36

რატი ანდრონიკაშვილი: ამათი... ჩამოიყვანეთ და ფერარებით აკატავეთ...

დღეს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი რამდენიმე მეგობართან ერთად მერაბ დვალიშვილსა და ქართველ მოჭიდავეს, საბა ლაზიშვილს თავს ზურგიდან მიპარვით დაესხა. გავრცელებული ინფორმაციით, უსმან ნურმაგომედოვი მის თანმხლებ პირებთან ერთად დააკავეს.

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რატი ანდრონიკაშვილი: ამათი... ჩამოიყვანეთ და ფერარებით აკატავეთ...
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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

4 სტატია
  1. Facebookბრენდონ როივალი: იმ ამბავში ყველაზე მაგარი იცით რა იყო? ის ბიჭი, მერაბთან ერთად - უკან რომ არ დაიხია
  2. Facebookმაიკ პერი: ღმერთმა დაგლოცოს მერაბ. იმედია, შემდეგში ზურგს კიდევ უფრო დიდი გუნდი გაგიმაგრებს
  3. Facebookნიკოლოზ ბასილაშვილი: მერაბ შენს გვერდში ვართ, როგორც ყოველთვის!
  4. Facebook"მარჯვენაში გენაცვალე!"
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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