საზოგადოება · 11 ნოემბერი, 23:59
მაიკ პერი: ღმერთმა დაგლოცოს მერაბ. იმედია, შემდეგში ზურგს კიდევ უფრო დიდი გუნდი გაგიმაგრებს
დღეს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი რამდენიმე მეგობართან ერთად მერაბ დვალიშვილსა და ქართველ მოჭიდავეს, საბა ლაზიშვილს თავს ზურგიდან მიპარვით დაესხა. გავრცელებული ინფორმაციით, უსმან ნურმაგომედოვი მის თანმხლებ პირებთან ერთად დააკავეს.
"ღმერთმა დაგლოცოს მერაბ. იმედია, შემდეგში ზურგს კიდევ უფრო დიდი გუნდი გაგიმაგრებს" | წერს UFC-ის ყოფილი მებრძოლი, მაიკ პერი სოციალურ ქსელში.
დღეს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი რამდენიმე მეგობართან ერთად მერაბ დვალიშვილსა და ქართველ მოჭიდავეს, საბა ლაზიშვილს თავს ზურგიდან მიპარვით დაესხა. გავრცელებული ინფორმაციით, უსმან ნურმაგომედოვი მის თანმხლებ პირებთან ერთად დააკავეს.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს4 სტატია
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხემერაბ დვალიშვილს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი და მისი მეგობრები თავს დაესხნენ (ვიდეო)
მსგავსი და უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: საზოგადოება
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…