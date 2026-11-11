ბრენდონ როივალი: იმ ამბავში ყველაზე მაგარი იცით რა იყო? ის ბიჭი, მერაბთან ერთად - უკან რომ არ დაიხია
დღეს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი რამდენიმე მეგობართან ერთად მერაბ დვალიშვილსა და ქართველ მოჭიდავეს, საბა ლაზიშვილს თავს ზურგიდან მიპარვით დაესხა. გავრცელებული ინფორმაციით, უსმან ნურმაგომედოვი მის თანმხლებ პირებთან ერთად დააკავეს.
"იმ ამბავში ყველაზე მაგარი იცით რა იყო? ის ბიჭი, მერაბთან ერთად - უკან რომ არ დაიხია, ორმა კაცმა იჩხუბა დაახლოებით ათის წინააღმდეგ" - წერს UFC-ის მებრძოლი ბრენდონ როივალი საბა ლაზიშვილზე.
დღეს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი რამდენიმე მეგობართან ერთად მერაბ დვალიშვილსა და ქართველ მოჭიდავეს, საბა ლაზიშვილს თავს ზურგიდან მიპარვით დაესხა. გავრცელებული ინფორმაციით, უსმან ნურმაგომედოვი მის თანმხლებ პირებთან ერთად დააკავეს.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს4 სტატია
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