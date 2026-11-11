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საზოგადოება · 11 ნოემბერი, 22:56

ეკატერინე ლომიძე: გგონიათ, რომ ერთ მერაბ დვალიშვილს დაესხნენ თავს მაგ ნაგავი ჟესტით? გგონიათ, რომ საქართველო გულზე ეხატებათ? ამასაც ვერ გაბედავდნენ ჩვენ რომ ჩვენს სიმაღლეზე ვიდგეთ

ეკატერინე ლომიძე: ხოოო, მერაბ დვალიშვილს ლეკები დასხმიან თავს საარაბოში. ვნახე კადრები. ისეთი ლაჩრობის ზეიმია, ისეთი გულისამრევი, გაზიარების არანაირი სურვილი არ მქონდა.

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ეკატერინე ლომიძე: გგონიათ, რომ ერთ მერაბ დვალიშვილს დაესხნენ თავს მაგ ნაგავი ჟესტით? გგონიათ, რომ საქართველო გულზე ეხატებათ? ამასაც ვერ გაბედავდნენ ჩვენ რომ ჩვენს სიმაღლეზე ვიდგეთ
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