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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 20:45

ბექა მინდიაშვილი: თუკი ის ვინმეს ღიად უჭერდა მხარს, ეს იყო ივანიᲨვილი 2012 წელს, - ყველაზე აქტიური სწორედ იობი იყო სინოდიდან

ბექა მინდიაშვილი: მიტროპოლიტი იობი იყო პატრიაქრობის კანდიდატი, და არის ერᲗერᲗი ყველაზე გავლენიანი მᲦვდლემᲗავარი ეკლესიის ყველაზე არალიბერალურ და მორწმუნე ნაწილᲨი, არის მკაცრი ანტიეკუმენისტი, სრულიად, როგორ ვᲗქვა, კონსსრვატორული განწყობების ადამიანი, რომელიც გამოირᲩევა როგორც ანტიდასავლური, ასევე ანტირუსული ᲨეხედულებებიᲗ, - ასევე, Თუკი ის ვინმეს Ღიად უᲭერდა მხარს, ეს იყო ივანიᲨვილი 2012 წელს, - ყველაზე აქტიური სწორედ იობი იყო სინოდიდან

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ბექა მინდიაშვილი: თუკი ის ვინმეს ღიად უჭერდა მხარს, ეს იყო ივანიᲨვილი 2012 წელს, - ყველაზე აქტიური სწორედ იობი იყო სინოდიდან
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