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საზოგადოება · 11 ნოემბერი, 18:02

გელა მთივლიშვილი: იღუმენია სახელმწიფო ტენდერებს იგებდა მეთქი (მილიონობით ლარს) და “მორწმუნე ხალხმა“ მწყევლეთ... ნაცვლიშვილმა მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი აგინა უხამსი სიტყვებით და გასუსულები ხართ

გელა მთივლიშვილი: ბოდბის მონასტრის იღუმენია სახელმწიფო ტენდერებს იგებდა მეთქი (მილიონობით ლარს) და “მორწმუნე ხალხმა“ მაგინეთ, მწყევლეთ, შეურაცხყოფა მომაყენეთ. არადა, პოდკასტში ყოველი სიტყვის გვერდით მტკიცებულებად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებიდან მოპოვებული დოკუმენტები იყო ნაჩვენები.

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გელა მთივლიშვილი: იღუმენია სახელმწიფო ტენდერებს იგებდა მეთქი (მილიონობით ლარს) და “მორწმუნე ხალხმა“ მწყევლეთ... ნაცვლიშვილმა მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი აგინა უხამსი სიტყვებით და გასუსულები ხართ
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