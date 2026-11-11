გელა მთივლიშვილი: იღუმენია სახელმწიფო ტენდერებს იგებდა მეთქი (მილიონობით ლარს) და “მორწმუნე ხალხმა“ მწყევლეთ... ნაცვლიშვილმა მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი აგინა უხამსი სიტყვებით და გასუსულები ხართ
გელა მთივლიშვილი: ბოდბის მონასტრის იღუმენია სახელმწიფო ტენდერებს იგებდა მეთქი (მილიონობით ლარს) და “მორწმუნე ხალხმა“ მაგინეთ, მწყევლეთ, შეურაცხყოფა მომაყენეთ. არადა, პოდკასტში ყოველი სიტყვის გვერდით მტკიცებულებად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებიდან მოპოვებული დოკუმენტები იყო ნაჩვენები.
ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი:
ბოდბის მონასტრის იღუმენია სახელმწიფო ტენდერებს იგებდა მეთქი (მილიონობით ლარს) და “მორწმუნე ხალხმა“ მაგინეთ, მწყევლეთ, შეურაცხყოფა მომაყენეთ. არადა, პოდკასტში ყოველი სიტყვის გვერდით მტკიცებულებად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებიდან მოპოვებული დოკუმენტები იყო ნაჩვენები.
ლაშა ნაცვლიშვილმა მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი აგინა უხამსი სიტყვებით და გასუსულები ხართ, „მორწმუნენიც“, საპატრიარქოც, ეპისკოპოსებიც, დედებიც, მამებიც, კაბიანებიც, უკაბოებიც.
ჩემი კოლეგა ვახო სანაია რეჟიმს ერთი თვით ჰყავს დაპატიმრებული ბევრად მსუბუქი საბაბით.
თქვენი რწმენა და შეგნება არ გაიშვა!
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