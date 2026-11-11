საზოგადოება · 11 ნოემბერი, 17:28
თორნიკე რაზმაძე: სქესის შეცვლის პროპაგანდა იმედზე... (ვიდეო)
სამოქალაქო აქტივისტი თორნიკე რაზმაძე სოციალურ ქსელში ტელეკომპანია "იმედის" სიუჟეტს აზიარებს.
" რა ხდება ხალხო, რატომ გადის "იმედზე" ეს პროპაგანდა? ... ტელევიზორში შეიძლება ამის გაშვება? - ა,ბობს თორნიკე რაზმაძე.
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