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საზოგადოება · 11 ნოემბერი, 17:28

თორნიკე რაზმაძე: სქესის შეცვლის პროპაგანდა იმედზე... (ვიდეო)

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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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