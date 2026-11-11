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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 16:55

ზურა შარაშენიძე: ერთი თვის წინ "გვაშავებდა" ბნ. თენგიზი და პროპაგანდა. ჰოდა, არ უნდა იჩქაროთ ხოლმე ბნ. თენგიზ... ეხლა მიდით და არკვიეთ ვინაა ჩვენს შორის “უღმერთოთა კავშირი”

ზურა შარაშენიძე: ერთი თვის წინ "გვაშავებდა" ბნ. თენგიზი და პროპაგანდა. ჰოდა, არ უნდა იჩქაროთ ხოლმე ბნ. თენგიზ განა იმიტომ, რომ სათქვენო ვთქვით რამე. ღმერთი-რჯული სათქვენოს ვერაფერს ვიტყვით, მაგრამ ღმერთი-რჯული საქვეყნო ვთქვით. კონკორდატის დაცვა - საქვეყნო საქმეა. სახელმწიფოებრივი საქმეა.

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ზურა შარაშენიძე: ერთი თვის წინ "გვაშავებდა" ბნ. თენგიზი და პროპაგანდა. ჰოდა, არ უნდა იჩქაროთ ხოლმე ბნ. თენგიზ... ეხლა მიდით და არკვიეთ ვინაა ჩვენს შორის “უღმერთოთა კავშირი”
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