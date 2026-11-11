ზურა შარაშენიძე: ერთი თვის წინ "გვაშავებდა" ბნ. თენგიზი და პროპაგანდა. ჰოდა, არ უნდა იჩქაროთ ხოლმე ბნ. თენგიზ... ეხლა მიდით და არკვიეთ ვინაა ჩვენს შორის “უღმერთოთა კავშირი”
ზურა შარაშენიძე: ერთი თვის წინ "გვაშავებდა" ბნ. თენგიზი და პროპაგანდა. ჰოდა, არ უნდა იჩქაროთ ხოლმე ბნ. თენგიზ განა იმიტომ, რომ სათქვენო ვთქვით რამე. ღმერთი-რჯული სათქვენოს ვერაფერს ვიტყვით, მაგრამ ღმერთი-რჯული საქვეყნო ვთქვით. კონკორდატის დაცვა - საქვეყნო საქმეა. სახელმწიფოებრივი საქმეა.
"ჯერ საქართველოს" აღმასრულებელი მდივანი, ზურა შარაშენიძე:
ერთი თვის წინ "გვაშავებდა" ბნ. თენგიზი და პროპაგანდა. ჰოდა, არ უნდა იჩქაროთ ხოლმე ბნ. თენგიზ
განა იმიტომ, რომ სათქვენო ვთქვით რამე.
ღმერთი-რჯული სათქვენოს ვერაფერს ვიტყვით, მაგრამ ღმერთი-რჯული საქვეყნო ვთქვით.
კონკორდატის დაცვა - საქვეყნო საქმეა. სახელმწიფოებრივი საქმეა.
ეხლა მიდით და არკვიეთ ვინაა ჩვენს შორის “უღმერთოთა კავშირი”.
მეუფე იობს თავისი აზრი აქვს.
P.S. “ემუქრებაც” იმედის შემოქმედებაა და ისიც, რომ საერთოდ კათალიკოსს მივმართავდი.
P.P.S. ბევრად მსუყე თავის ტკივილი ემუქრება დღეს პროპაგანდას.
ამიტომ: კონკორდატი უნდა დაიცვათ!
ცნობისათვის, მროველ-ურბნელმა მიტროპოლიტმა იობმა (აქიაშვილი) განაცხადა, რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ „თავისი შესაძლებლობები სრულად ამოწურა“. ამის შესახებ მიტროპოლიტმა ქადაგებისას ისაუბრა, რომელიც სოციალურ ქსელში ეპარქიის გვერდზე გავრცელდა.
როგორც მიტროპოლიტი ამბობს, „განგაშის ზარი უნდა დავრეკოთ“, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. მისი თქმით, როგორც მსოფლიოშია მიღებული, რომ მთავრობები იცვლება, საქართველოშიც უკეთესი უნდა ავირჩიოთ მომავალში, რადგან დღეს არ იგრძნობა ეროვნული ინტერესები ქვეყანაში.
ამასთან, მიტროპოლიტ იობის თქმით, ხელისუფლება ურწმუნოა.
მიტროპოლიტმა ასევე ისაუბრა ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის ურთიერთობებზე და „ეკლესიისა და ხელისუფლების შერწყმის მცდელობაზე".
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