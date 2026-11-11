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საზოგადოება · 11 ნოემბერი, 16:10

ნათია მეგრელიშვილი: თბილისის ლენგორად გადაქცევა ისე არ მაოცებს როგორც პარალელური პროცესები...

ნათია მეგრელიშვილი: როგორც ჩანს თქვენ ისევ კარგად ხართ და ასე კარგად იყავით როგორც სპარსების ისე არაბების, მონღოლების და ოსმალების სტუმრობისას და მე რატომ უნდა ვინერვიულო?.....წავალ ფეშენ დეფილეზე რვაფეხას ტყავის ჩანთით და იქიდან შატო ჩოხრეთის ტერასაზე მივირთმევ ურუგვაის თეთრ ყავას.

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ნათია მეგრელიშვილი: თბილისის ლენგორად გადაქცევა ისე არ მაოცებს როგორც პარალელური პროცესები...
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