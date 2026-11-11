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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 13:11

არქიმანდრიტი ილია თოლორაია: მადლობა მეუფე იობს სიმართლის თქმისთვის. დაიწყეს უკვე ბრძოლა მეუფის წინააღმდეგ ხელისუფლების მაქებრებმა

ილია თოლორაია: ამ სიმართლის თქმისთვის დავისაჯეთ მამა დოროთე, მე. მამა დოროთე პატრიარქ შიო მესამის კურთხევით რომ დაიბარეს, მაშინ მოსაყდრე იყო, ბოტკოველმა და ჯაღმაიძემ, პირველი კითხვა რაც ბოტკოველმა მამა დოროთეს დაუსვა იყო: "ესეთი შენი აქტიურობები არ მახსოვდა ადრე პოლიტიკასთან საჯარო სივრცეში რაზეც საუბრობო". ეს იყო მათი მთავარი წუხილი, რაზეც მამა დოროთე დაიბარეს.

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არქიმანდრიტი ილია თოლორაია: მადლობა მეუფე იობს სიმართლის თქმისთვის. დაიწყეს უკვე ბრძოლა მეუფის წინააღმდეგ ხელისუფლების მაქებრებმა
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