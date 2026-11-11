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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 12:49

ზეინაბ დიასამიძე: გადაეცით გია ჭყონიას-ბათუმი და აჭარა ბაბუამისის მემკვიდრეობა არ არის, დაიოკე მადაც და ამბიციებიც!

ზეინაბ დიასამიძე: ამ სახლში ცხოვრობდნენ აკაკი წერეთელი და ივანე მესხი. ამ სახლში ცხოვრობდა სახელოვანი ბათუმელი ექიმი-თამარ ბეთანელი, ვისთანაც ჩემი ბავშვობა გამიტარებია. გემოვნებიანი, მდიდრული სისადავის, ელეგანტური არქიტექტურის ეს შენობა საუკუნეზე მეტია ამშვენებდა ბათუმის ცენტრალურ გამზირს.

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ზეინაბ დიასამიძე: გადაეცით გია ჭყონიას-ბათუმი და აჭარა ბაბუამისის მემკვიდრეობა არ არის, დაიოკე მადაც და ამბიციებიც!
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