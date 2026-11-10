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პოლიტიკა · 10 ნოემბერი, 23:36

მეუფე იობი: მშვიდობის ნიღბის ქვეშ ყველაფერი იყიდება... დავრწმუნდით იმაშიც, რომ მან თავისი შესაძლებლობა სრულად ამოწურა, ამ ხელისუფლებამ... ტერიტორიები დავკარგეთ და ხმას არავინ არ იღებს

მეუფე იობი: კორუფცია ყვავის საქართველოში, აღებ-მიცემობაა და მერე იჭერენ, თითქმის მთელი მთავრობა ციხეშია - პრეზიდენტი, პრემიერი, თავდაცვის მინისტრი, სუს-ის უფროსი და სხვა მეზობელი ქვეყნები იცინიან ჩვენზე, დაგვცინიან. ტერიტორიები დავკარგეთ და ხმას არავინ არ იღებს.

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მეუფე იობი: მშვიდობის ნიღბის ქვეშ ყველაფერი იყიდება... დავრწმუნდით იმაშიც, რომ მან თავისი შესაძლებლობა სრულად ამოწურა, ამ ხელისუფლებამ... ტერიტორიები დავკარგეთ და ხმას არავინ არ იღებს
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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

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  1. ალიაოპოზიციური,, განგაშის ზარი უნდა დავრეკოთ, რომ ასე გაგრძელება უკვე აღარ შეიძლება” – მეუფე იობი
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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