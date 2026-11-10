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პოლიტიკა · 10 ნოემბერი, 23:03

მროველ-ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი: დღეს ვხედავთ, რომ ურწმუნოა ჩვენი ხელისუფლება, არაეკლესიური არის

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მროველ-ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი: დღეს ვხედავთ, რომ ურწმუნოა ჩვენი ხელისუფლება, არაეკლესიური არის
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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

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  1. ალიაოპოზიციური,, ჩვენთან ახლა დიდი იერარქი ვერ იტყვის სიმართლეს, იმიტომ, რომ ძირითადად ფინანსდება სახელმწიფოსგან ეკლესია” – მეუფე იობი
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