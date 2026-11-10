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საზოგადოება · 10 ნოემბერი, 17:07

გელა მთივლიშვილი: ეს ძვირფასი ადამიანი გარდაიცვალა! როგორ გულშემატკივრობდა მზიას და სინდისის სხვა პატიმრებს!

დღეს, 10 ნოემბერს, გარდაიცვალა 75 წლის მზია გაბეშია, მარტვილელი აქტივისტი ქალი, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციებს მარტვილიდან უერთდებოდა ყოველ დღე, სანამ ჯანმრთელობა აძლევდა ამის საშუალებას.

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გელა მთივლიშვილი: ეს ძვირფასი ადამიანი გარდაიცვალა! როგორ გულშემატკივრობდა მზიას და სინდისის სხვა პატიმრებს!
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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

2 სტატია
ოპოზიციური 1
  1. ბათუმელებიოპოზიციურიგარდაიცვალა 75 წლის პენსიონერი, რომელიც პროტესტს მარტვილიდან მარტო უერთდებოდა
  2. Facebookმზისა გაბეშია გარდაიცვალა. თან მიაქვს ამ ქვეყანაზე დარდი და უდიდესი სიყვარული.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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