გელა მთივლიშვილი: ეს ძვირფასი ადამიანი გარდაიცვალა! როგორ გულშემატკივრობდა მზიას და სინდისის სხვა პატიმრებს!
დღეს, 10 ნოემბერს, გარდაიცვალა 75 წლის მზია გაბეშია, მარტვილელი აქტივისტი ქალი, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციებს მარტვილიდან უერთდებოდა ყოველ დღე, სანამ ჯანმრთელობა აძლევდა ამის საშუალებას.
ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი:
„სანამ რუსთაველზე იდგება 1 ადამიანი მაინც, მე ვიდგები მარტვილში“ - მზისა გაბეშია…
ეს ძვირფასი ადამიანი გარდაიცვალა! როგორ გულშემატკივრობდა მზიას და სინდისის სხვა პატიმრებს!
არ ვიცოდი ავად რომ იყო. სიტყვა არ დასცდენია თავის ჯანმრთელობაზე. სრულიად სველი იდგა, მარტო, მარტვილის ცენტრში, ბევრი თვის განმავლობაში.
ნათელში იყოს ქალბატონი მზიას სული! ვუსამძიმრებ მის შვილს, ახლობლებს.
დღეს, 10 ნოემბერს, გარდაიცვალა 75 წლის მზია გაბეშია, მარტვილელი აქტივისტი ქალი, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციებს მარტვილიდან უერთდებოდა ყოველ დღე, სანამ ჯანმრთელობა აძლევდა ამის საშუალებას.
„თავისუფლება მზიას“, „თავისუფლება სინდისის პატიმრებს“, „არა, ძალადობრივ რეჟიმს“, „წადი“, – ამ პლაკატებით გამოხატავდა ის თავის სათქმელს აქციაზე.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს2 სტატია
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