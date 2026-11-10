საზოგადოება · 10 ნოემბერი, 16:51
მზისა გაბეშია გარდაიცვალა. თან მიაქვს ამ ქვეყანაზე დარდი და უდიდესი სიყვარული.
მარიამ სიჭინავა: 75 წლის ასაკში მარტვილელი სამოქალაქო აქტივისტი მზისა გაბეშია გარდაიცვალა. მზისა გაბეშია დიდი ხნის განმავლობაში მარტვილის ცენტრში, მერიის წინ, მარტო იდგა და პროევროპულ აქციებს მართავდა.
სამოქალაქო აქტივისტი მარიამ სიჭინავა:
მარტოქალი, მარტვილის გუშაგი - მზისა გაბეშია გარდაიცვალა.
თან მიაქვს ამ ქვეყანაზე დარდი და უდიდესი სიყვარული.
მარტვილელი სამოქალაქო აქტივისტი მზისა გაბეშია გარდაიცვალა
75 წლის ასაკში მარტვილელი სამოქალაქო აქტივისტი მზისა გაბეშია გარდაიცვალა. მას ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა.
მზისა გაბეშია დიდი ხნის განმავლობაში მარტვილის ცენტრში, მერიის წინ, მარტო იდგა და პროევროპულ აქციებს მართავდა.
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