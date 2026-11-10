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საზოგადოება · 10 ნოემბერი, 16:51

მზისა გაბეშია გარდაიცვალა. თან მიაქვს ამ ქვეყანაზე დარდი და უდიდესი სიყვარული.

მარიამ სიჭინავა: 75 წლის ასაკში მარტვილელი სამოქალაქო აქტივისტი მზისა გაბეშია გარდაიცვალა. მზისა გაბეშია დიდი ხნის განმავლობაში მარტვილის ცენტრში, მერიის წინ, მარტო იდგა და პროევროპულ აქციებს მართავდა.

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მზისა გაბეშია გარდაიცვალა. თან მიაქვს ამ ქვეყანაზე დარდი და უდიდესი სიყვარული.
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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

2 სტატია
ოპოზიციური 1
  1. ბათუმელებიოპოზიციურიგარდაიცვალა 75 წლის პენსიონერი, რომელიც პროტესტს მარტვილიდან მარტო უერთდებოდა
  2. Facebookგელა მთივლიშვილი: ეს ძვირფასი ადამიანი გარდაიცვალა! როგორ გულშემატკივრობდა მზიას და სინდისის სხვა პატიმრებს!
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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