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პოლიტიკა · 9 ნოემბერი, 22:38

ლევან ღამბაშიძე: პარტიების აკრძალვა დაეხმარება ივანიშვილს ლეგიტიმაციაში? ტელევიზიების გაქრობა? უკმაყოფილო ხალხის ემიგრაციაში გადახვეწა? არავითარ შემთხვევაში

ლევან ღამბაშიძე: მგონია რომ ასეთი რამ ხდება ივანიშვილის რეჟიმს თავს: არსებობს განსხვავება სუვერენულობასა და ლეგიტიმურობას შორის. სუვერენულობა ეხება იმას, თუ ვინ ფლობს ძალაუფლებას პოლიტიკურ ერთობაში, ხოლო ლეგიტიმურობა ეხება იმას, თუ რატომ ფლობს ის ამას.

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ლევან ღამბაშიძე: პარტიების აკრძალვა დაეხმარება ივანიშვილს ლეგიტიმაციაში? ტელევიზიების გაქრობა? უკმაყოფილო ხალხის ემიგრაციაში გადახვეწა? არავითარ შემთხვევაში
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1 სტატია
  1. ალიაოპოზიციური,,მგონია რომ ასეთი რამ ხდება ივანიშვილის რეჟიმს თავს“ – ლევან ღამბაშიძე
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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