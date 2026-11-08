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მსოფლიო · 8 ნოემბერი, 17:25

ნუნუ გელაძე: რომის რჩეულმა საზოგადოებამ იხილა ბრწყინვალე წარმოდგენა საქართველოს გაქრისტიანების 1700 წლიანი ისტორიის ქრონიკებისა

ნუნუ გელაძე: 2026 წლის 6 ნოემბერი ქართული კულტურის ისტორიაში უსათუოდ დარჩება მნიშვნელოვან თარიღად, რადგან წმიდა საყდრის კანცელარიის სასახლეში Ვატიკანთან არსებული ქვეყნების დიპლომატიური კორპუსმა და რომის რჩეულმა საზოგადოებამ იხილა ბრწყინვალე წარმოდგენა საქართველოს გაქრისტიანების 1700 წლიანი ისტორიის ქრონიკებისა, რომელიც არაჩვეულებრივი ოსტატობით განასახიერეს მსახიობებმა ნინო თარხან-მოურავმა, ლევან ხურციამ და კახა მიქიაშვილმა.

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ნუნუ გელაძე: რომის რჩეულმა საზოგადოებამ იხილა ბრწყინვალე წარმოდგენა საქართველოს გაქრისტიანების 1700 წლიანი ისტორიის ქრონიკებისა
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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