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პოლიტიკა · 7 ნოემბერი, 12:49

დავით ჩხეიძე: ი.კობახიძემ ჩინეთს ამერიკისთვის ნიშნის მოგებით ისევ უწოდა "ერთადერთი მშვიდობიანი ზესახელმწიფო მსოფლიოში"

დავით ჩხეიძე: ჩინეთს საქართველოსგან აინტერესებს შუა დერეფანი - როგორ მიაწოდოს ევროპას საკუთარი საქონელი ხმელეთით. რაც უფრო ახლოს მივა ევროპასთან მისი გავლენა, მოიგებს, მაგრამ მისი ძირითადი ინტერესი - ჰქონდეს გავლენა - მაინც შუა აზია არის.

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დავით ჩხეიძე: ი.კობახიძემ ჩინეთს ამერიკისთვის ნიშნის მოგებით ისევ უწოდა "ერთადერთი მშვიდობიანი ზესახელმწიფო მსოფლიოში"
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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