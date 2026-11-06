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პოლიტიკა · 6 ნოემბერი, 13:54

ზურა სიხარულიძე: სასწრაფო გაფრთხილება - უცნობი ვარდისფერი ფხვნილი! კლავს!!! ვერ ასწრებს სასწრაფოც მოსვლას!!!

ზურა სიხარულიძე: სასწრაფო გაფრთხილება -უცნობი ვარდისფერი ფხვნილი! კიდევ და კიდევ გაფრთხილება ვრცელდება ინფორმაცია ვარდისფერი ფხვნილის შესახებ, რომელსაც მეტადონის სახელით ასაღებენ. არსებული ინფორმაციით, ის წყალში არ იხსნება და მხოლოდ ლიმონმჟავასთან იხსნება.

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ზურა სიხარულიძე: სასწრაფო გაფრთხილება - უცნობი ვარდისფერი ფხვნილი! კლავს!!! ვერ ასწრებს სასწრაფოც მოსვლას!!!
NEWS.GE

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  1. ალიაოპოზიციური“სასწრაფო გაფრთხილება – ვრცელდება ინფორმაცია ვარდისფერი ფხვნილის შესახებ” – ზურაბ სიხარულიძე
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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