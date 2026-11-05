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საზოგადოება · 6 ნოემბერი, 01:25

"42-ე სკოლას ანგრევენო… გადაწყვეტილიაო… “შენ აქ მასპინძელი ხარ და არა, სტუმარი!.. გაუფრთხილდი, მშობლიური სკოლის ღირსებას!”

42-ე სკოლას ანგრევენო… გადაწყვეტილიაო… “შენ აქ მასპინძელი ხარ და არა, სტუმარი!.. გაუფრთხილდი, მშობლიური სკოლის ღირსებას!” - ეს წარწერა იყო, სკოლის მთავარ, ცენტრალურ ადგილას, სამასწავლებლოს პირდაპირ, ჰოლში, ილია ვეკუას ბიუსტის ქვეშ - რომელიც ძალიან კარგად დამამახსოვრდა.

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"42-ე სკოლას ანგრევენო… გადაწყვეტილიაო… “შენ აქ მასპინძელი ხარ და არა, სტუმარი!.. გაუფრთხილდი, მშობლიური სკოლის ღირსებას!”
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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