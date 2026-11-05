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მსოფლიო · 5 ნოემბერი, 13:15

უნგრეთმა კომუნისტური რეჟიმის საიდუმლო არქივები გახსნა - რეესტრებში პოლიტიკოსების, სასულიერო პირებისა და ტელევიზიაში მომუშავეთა სახელებიც გვხვდება

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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უნგრეთმა კომუნისტური რეჟიმის საიდუმლო არქივები გახსნა - რეესტრებში პოლიტიკოსების, სასულიერო პირებისა და ტელევიზიაში მომუშავეთა სახელებიც გვხვდება
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

2 სტატია
სამთავრობო 1ოპოზიციური 1
  1. ბათუმელებიოპოზიციურიუნგრეთში გახსნეს წვდომა კომუნისტური პერიოდის აგენტების საიდუმლო არქივებთან
  2. იმედინიუსისამთავრობოPOLITICO: უნგრეთმა კომუნისტური რეჟიმის პოლიციის საიდუმლო არქივები გახსნა
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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