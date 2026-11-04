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საზოგადოება · 4 ნოემბერი, 23:37

ანა იმედაშვილი: რადგანაც დედას (მაია კოხტაშვილის) საქმე დასრულდა ხალხის არნახული მხარდაჭერით, ამ ხალხზე მინდა მცირედი დავწერო, უიმედობის სამკურნალოდ

საქართველოს ბანკი

ანა იმედაშვილი: 90 წლის ქალი, რომელმაც პენსია აიღო და 300 ლარი მოგვიტანა. რამდენიმე ოჯახი, რომლებმაც ოქრო დააგირავა ლომბარდში. პაციენტი, რომელიც თელავში ჩავიდა და თავის ექიმთან იზოლატორში შესვლას ითხოვდა

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ანა იმედაშვილი: რადგანაც დედას (მაია კოხტაშვილის) საქმე დასრულდა ხალხის არნახული მხარდაჭერით, ამ ხალხზე მინდა მცირედი დავწერო, უიმედობის სამკურნალოდ
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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