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პოლიტიკა · 4 ნოემბერი, 17:43

მიხეილ სააკაშვილი: ეს საარჩევნო შედეგი ძალიან ეწყინათ რუსებს და პირადად პუტინს

ამერიკის კონგრესის არჩევნები დიდი უპირატესობით მოიგეს დემოკრატებმა, რომელთაც უპირატესობა მოიპოვეს ორივე პალატაში. ეს არის სასტიკი მარცხი რესპუბლიკელებისთვის, რომელთაც არ უშველა ელეონ მასკის და სხვა სუპერ მდიდრების მიცემულმა დიდძალმა დაფინანსებამ.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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მიხეილ სააკაშვილი: ეს საარჩევნო შედეგი ძალიან ეწყინათ რუსებს და პირადად პუტინს
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიმიხეილ სააკაშვილი - უარს ვამბობ ვიყო რაიმე ვაჭრობის და გაცვლის ობიექტი - მე ვიქნები თავისუფალი არა რომელიმე სხვა ქვეყანაში, არამედ აქ, საქართველოს ტერიტორიაზე
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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