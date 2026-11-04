მსოფლიო · 4 ნოემბერი, 14:30
ამომრჩეველთა რეაქცია მელბურნში, მას შემდეგ რაც გაიგეს, რომ ტეხასში დემოკრატებმა გაიმარჯვეს (ვიდეო)
„დემოკრატებმა“ კონგრესზე კონტროლი მოიპოვეს - ამ დროისთვის, “დემოკრატებს” სენატში 54 ადგილი აქვთ, ხოლო წარმომადგენელთა პალატაში - 225.
სენატში უმრავლესობის მოსაპოვებლად მათ 51 ადგილი სჭირდებოდათ, წარმომდგენელთა პალატაზე კონტროლის დასამყარებლად კი - 218.
შესაბამისად, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, “რესპუბლიკელებს” სენატში 44 მანდატი აქვთ, წარმომდგენელთა პალატაში კი - 138.
ეს მონაცემები არ მოიცავს შედეგებს რამდენიმე საარჩევნო ოლქიდან, მათ შორის ალასკადან.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
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