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მსოფლიო · 4 ნოემბერი, 14:30

ამომრჩეველთა რეაქცია მელბურნში, მას შემდეგ რაც გაიგეს, რომ ტეხასში დემოკრატებმა გაიმარჯვეს (ვიდეო)

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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიამ დროისთვის, „დემოკრატებს“ სენატში 54 ადგილი აქვთ, წარმომადგენელთა პალატაში კი - 225
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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