უნგრეთი 4 ნოემბერს კომუნისტური რეჟიმის სახელმწიფო უშიშროების ჩანაწერების გასაჯაროებას დაიწყებს
პირველ ეტაპზე გამოქვეყნდება რეესტრები, რომლებშიც ყოფილი უშიშროების სამსახურების ინფორმატორთა სახელებია შეტანილი. ხოლო მათი გადაბირების შესახებ უფრო დეტალური დოკუმენტები 2027 წლის 25 თებერვლამდე გახდება ხელმისაწვდომი.
უნგრეთი 4 ნოემბერს კომუნისტური რეჟიმის სახელმწიფო უშიშროების ჩანაწერების გასაჯაროებას დაიწყებს. პირველ ეტაპზე გამოქვეყნდება რეესტრები, რომლებშიც ყოფილი უშიშროების სამსახურების ინფორმატორთა სახელებია შეტანილი. ხოლო მათი გადაბირების შესახებ უფრო დეტალური დოკუმენტები 2027 წლის 25 თებერვლამდე გახდება ხელმისაწვდომი.
გასაჯაროების თარიღი უნგრეთის პრემიერმინისტრმა პეტერ მადიარმა 2 ნოემბერს პარლამენტში გამოსვლისას დაადასტურა. 4 ნოემბერს 70 წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც საბჭოთა ჯარებმა 1956 წლის უნგრეთის რევოლუციის ჩასახშობად შეტევა დაიწყეს.
უნგრეთის პარლამენტმა კანონი სექტემბერში 149 ხმით მიიღო. წინააღმდეგ ხმა არცერთ დეპუტატს არ მიუცია, 35-მა კი თავი შეიკავა. პარლამენტმა მოგვიანებით გასაჯაროების ვადა გადადო, რათა არქივს დოკუმენტების შესამოწმებლად და გამოსაქვეყნებლად მოსამზადებლად მეტი დრო ჰქონოდა. ჩანაწერები ვებგვერდ nyitottaktak-ზე გამოქვეყნდება.
ისტორიკოსების შეფასებით, ჩანაწერებში 50 000-დან 60 000-მდე ადამიანის სახელია, თუმცა, უფრო დეტალური დოკუმენტები მხოლოდ დაახლოებით 9 000 მათგანზეა შემორჩენილი.
მადიარის თქმით, გასაჯაროების მიზანია, პასუხები მიიღონ ადამიანებმა, რომლებსაც უთვალთვალებდნენ ან აშანტაჟებდნენ, და ოჯახებმა, რომლებმაც დღემდე არ იციან, რა დაემართათ მათ ახლობლებს. მან ასევე აღნიშნა, რომ ჩანაწერების გამოქვეყნება ადამიანების საჯარო შერცხვენას არ უნდა ემსახურებოდეს.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…