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მსოფლიო · 3 ნოემბერი, 22:55

უნგრეთი 4 ნოემბერს კომუნისტური რეჟიმის სახელმწიფო უშიშროების ჩანაწერების გასაჯაროებას დაიწყებს

პირველ ეტაპზე გამოქვეყნდება რეესტრები, რომლებშიც ყოფილი უშიშროების სამსახურების ინფორმატორთა სახელებია შეტანილი. ხოლო მათი გადაბირების შესახებ უფრო დეტალური დოკუმენტები 2027 წლის 25 თებერვლამდე გახდება ხელმისაწვდომი.

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უნგრეთი 4 ნოემბერს კომუნისტური რეჟიმის სახელმწიფო უშიშროების ჩანაწერების გასაჯაროებას დაიწყებს
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. ფორმულაოპოზიციურიუნგრეთი კომუნისტური რეჟიმის აგენტების სახელებსა და სახელმწიფო უშიშროების არქივებს გაასაჯაროებს
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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