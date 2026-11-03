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პოლიტიკა · 3 ნოემბერი, 15:43

ნონა ქურდოვანიძე: ეს ცვლილება არჩევნების შედეგების გასაჩივრებას ფაქტობრივად აუქმებს

„ქართულ ოცნებას“ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შეაქვს. კანონპროექტი საარჩევნო ადმინისტრაციის უფლებამოსილებებს, ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების რეგისტრაციის წესს, არჩევნების შედეგების შეჯამებისა და გასაჩივრების პროცედურებს ცვლის.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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ნონა ქურდოვანიძე: ეს ცვლილება არჩევნების შედეგების გასაჩივრებას ფაქტობრივად აუქმებს
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. TV პირველიოპოზიციური„ოცნება“ საარჩევნო კოდექსს ცვლის - არჩევნების შედეგებს ცესკო შეაჯამებს, გასაჩივრების შესაძლებლობა კი შეიზღუდება
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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