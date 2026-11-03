საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 14:57
ჩემი ქალაქი მკლავს: უკომენტაროდ (ვიდეო)
საიტი - ჩემი ქალაქი მკლავს, ავრცელებს ვიდეოს როგორ ეჯახება ბაიკერი კურიერის მოტოს. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ვიდეო სოციალურ ქსელში ვრცელდება.
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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