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მსოფლიო · 3 ნოემბერი, 01:11

ჯორჯია მელონი: უკრაინის მხარდაჭერა პოლიტიკურ ფასადაც რომ დამიჯდეს, მაინც გაგრძელდება და ამ მიმართულებით კურსის შეცვლას არ ვაპირებ

ჯორჯია მელონი: ამომრჩევლის გარკვეული ნაწილი შესაძლოა არ ეთანხმებოდეს ამ პოზიციას - მე არ ვაპირებ ჩემი პოზიციის შეცვლას. უკრაინის მხარდაჭერის პოლიტიკა ეროვნული ინტერესების საკითხია

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ჯორჯია მელონი: უკრაინის მხარდაჭერა პოლიტიკურ ფასადაც რომ დამიჯდეს, მაინც გაგრძელდება და ამ მიმართულებით კურსის შეცვლას არ ვაპირებ
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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