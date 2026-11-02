ჯორჯია მელონი: უკრაინის მხარდაჭერა პოლიტიკურ ფასადაც რომ დამიჯდეს, მაინც გაგრძელდება და ამ მიმართულებით კურსის შეცვლას არ ვაპირებ
ჯორჯია მელონი: ამომრჩევლის გარკვეული ნაწილი შესაძლოა არ ეთანხმებოდეს ამ პოზიციას - მე არ ვაპირებ ჩემი პოზიციის შეცვლას. უკრაინის მხარდაჭერის პოლიტიკა ეროვნული ინტერესების საკითხია
იტალიის პრემიერ-მინისტრი ჯორჯია მელონი:
"უკრაინის მხარდაჭერა პოლიტიკურ ფასადაც რომ დამიჯდეს, მაინც გაგრძელდება და ამ მიმართულებით კურსის შეცვლას არ ვაპირებ.
ამომრჩევლის გარკვეული ნაწილი შესაძლოა არ ეთანხმებოდეს ამ პოზიციას - მე არ ვაპირებ ჩემი პოზიციის შეცვლას. უკრაინის მხარდაჭერის პოლიტიკა ეროვნული ინტერესების საკითხია -
მე უკრაინას უბრალოდ უკრაინელების გამო არ ვუჭერ მხარს, მე ამას იტალიისთვის ვაკეთებ. სამყარო, რომელშიც წესებს სამხედრო თვალსაზრისით ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო კარნახობს, იტალიის ინტერესებს არ ემსახურება."
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