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მსოფლიო · 3 ნოემბერი, 01:02

რომან გოცირიძე: დღეს ამერიკაში არჩევნები იმართება. აშშ-ში არ არსებობს არანაირი „ცენტრალური საარჩევნო კომისია“ (ცესკო), რომელსაც ვინმე ბრძანებით ან სატელეფონო ზარით გააკონტროლებს

-არჩევნებს ატარებს 50 დამოუკიდებელი შტატი და ათასობით ადგილობრივი ოლქი (ჩვენებურად, მუნიციპალიტეტი). -ხმებს ითვლიან და შედეგებს ოფიციალურად ამტკიცებენ შტატის სახელმწიფო მდივნები. ესენი არიან დამოუკიდებელი მოხელეები, რომელთაც შტატის მოსახლეობა პირდაპირი წესით ირჩევს, ხოლო მათი ფუნქცია ჩვენი იუსტიციის სახლისა და ცესკოს ნაზავს წააგავს.

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რომან გოცირიძე: დღეს ამერიკაში არჩევნები იმართება. აშშ-ში არ არსებობს არანაირი „ცენტრალური საარჩევნო კომისია“ (ცესკო), რომელსაც ვინმე ბრძანებით ან სატელეფონო ზარით გააკონტროლებს
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

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  1. ალიაოპოზიციური,, ხშირად გაიგონებთ ჭორებს, თითქოს ტრამპს (ან ნებისმიერ პრეზიდენტს) არჩევნების შედეგების არაღიარება შეუძლია” – რომან გოცირიძე
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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