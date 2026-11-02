მსოფლიო · 3 ნოემბერი, 00:51
ალექსანდრე ლუკაშენკო: მე მას (პუტინს) მეგობრულად, ძმურად ვურჩევდი - ომია, შეაჩერე... გავა დრო და ხალხი შენ მოგთხოვს პასუხს (ვიდეო)
ვიდეოს, სოციალურ ქსელში პუბლიცისტი, მხატვარი მაია ორჯონიკიძე აქვეყნებს.
ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო ამბობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინს მეგობრულად, ძმურად ვურჩევდი - ომია, შეაჩერე... გავა დრო და ხალხი შენ მოგთხოვს პასუხს.
ვიდეოს, სოციალურ ქსელში პუბლიცისტი, მხატვარი მაია ორჯონიკიძე აქვეყნებს.
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
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