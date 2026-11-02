პარლამენტიპერსონები
ამინდიკურსისაწვავიგათიშვებიგზები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიმსოფლიოსტატია
მსოფლიო · 3 ნოემბერი, 00:51

ალექსანდრე ლუკაშენკო: მე მას (პუტინს) მეგობრულად, ძმურად ვურჩევდი - ომია, შეაჩერე... გავა დრო და ხალხი შენ მოგთხოვს პასუხს (ვიდეო)

ვიდეოს, სოციალურ ქსელში პუბლიცისტი, მხატვარი მაია ორჯონიკიძე აქვეყნებს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

მსოფლიო ·
,,აშშ და მსოფლიო წყალგამყოფი არჩევნების ზღურბლზე… რა შეიძლება იყოს გამოსავალი?” – კახა გოგოლაშვილიწაიკითხე

უახლესი ამბები

მსოფლიო ·

რომან გოცირიძე: დღეს ამერიკაში არჩევნები იმართება. აშშ-ში არ არსებობს არანაირი „ცენტრალური საარჩევნო კომისია“ (ცესკო), რომელსაც ვინმე ბრძანებით ან სატელეფონო ზარით გააკონტროლებს

NEWS.GE+1 წყარო
ყველა ამბავი: მსოფლიო