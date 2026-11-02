პოლიტიკა · 2 ნოემბერი, 23:10
„ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს
„ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს და სასამართლოში იბარებენ - ინფორმაციას გამოცემა პუბლიკა ავრცელებს.
„ოლე-ოლას“ სიმღერის ვიდეოს გამო მომღერალ სოფო ბათილაშვილს სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს და სასამართლოში იბარებენ - ინფორმაციას გამოცემა პუბლიკა ავრცელებს და წერს, რომ ოქმის შემდგენი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოა და ბათილაშვილს ის გამოქვეყნებულ ვიდეოში „შეურაცხმყოფელი სიტყვების“ გამოყენებას ედავება
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
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