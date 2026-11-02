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პოლიტიკა · 2 ნოემბერი, 17:26

მამუკა ფიფია: თუ პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერმინისტრის მხარდაჭერა გვექნება, იგეგმება რუსულ-სლავური უნივერსიტეტის გახსნაც

მამუკა ფიფია: კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ჩვენს ინტერესებში შედის და არა – რუსების. რუსები როგორმე აიტანენ იმას, თუ საქართველოში რუსულად კარგად ვერ ისაუბრებენ, მაგრამ ეს ჩვენ გვჭირდება, რადგან არსებობენ აზერბაიჯანელები, სომხები, უკრაინელები, ბელარუსები, მოლდოველები – ყველა მათგანი რუსულად საუბრობს.

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მამუკა ფიფია: თუ პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერმინისტრის მხარდაჭერა გვექნება, იგეგმება რუსულ-სლავური უნივერსიტეტის გახსნაც
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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