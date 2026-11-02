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საზოგადოება · 2 ნოემბერი, 17:23

ლევან ღამბაშიძე: და ახლა, ვილი ლაგესის ამბის გაგების შემდეგ, დაუსვით თქვენს თავს შეკითხვა: ციხეში რატომ ზის ელენე ხოშტარია? რა დააშავა მან ასეთი, რის გამოც წელიწადნახევარი ციხეში უნდა იჯდეს

ლევან ღამბაშიძე: ეს არის ნაცისტური გერმანიის SS-ის შტურმბანფიურერი და უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი ამსტერდამში - ვილი ლაგესი. უშუალოდ მისი დამსახურებაა 70 000 ჰოლანდიელი ებრაელის საკონცენტრაციო ბანაკებში დეპორტაცია და ასეულობით წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრის დახვრეტა.

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ლევან ღამბაშიძე: და ახლა, ვილი ლაგესის ამბის გაგების შემდეგ, დაუსვით თქვენს თავს შეკითხვა: ციხეში რატომ ზის ელენე ხოშტარია? რა დააშავა მან ასეთი, რის გამოც წელიწადნახევარი ციხეში უნდა იჯდეს
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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