ნანა ზარდიაშვილი: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, ხედავთ როგორ ყოველდღიურად იშლება და ნადგურდება უბისას ფრესკები? (ფოტოები)
შეგახსენებთ, რომ უბისის ტაძრის აშენების თარიღის შესახებ მკვლევარებს სხვადასხვა მოსაზრება აქვთ. უბისის სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობას თავდაპირველად საფუძველი ჩაეყარა IX საუკუნეში, როდესაც საქართველოში არაბთა ბატონობისაგან განთავისუფლების შემდეგ ფართომასშტაბით მიმდინარეობდა სამონასტრო-საგანმანათლებლო კერების მშენებლობა.
ნანა ზარდიაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ უბისას ფრესკები სავალალო მდგომარეობაშია.
„ამ ფოტოებს შორის განსხვავება სამი კვირაა. საქართველოს კულტურის სამინისტრო, ხედავთ როგორ ყოველდღიურად იშლება და ნადგურდება უბისას ფრესკები?“, — წერს ნანა ზარდიაშვილი და სოციალურ ქსელში ფოტოებს აქვეყნებს.
შეგახსენებთ, რომ უბისის ტაძრის აშენების თარიღის შესახებ მკვლევარებს სხვადასხვა მოსაზრება აქვთ. პროფესორმა ს. გორგაძემ 1911 წელს ინახულა ტაძარი და მისი მეცნიერული აღწერა დატოვა. მისი მოსაზრებით, უბისის სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობას თავდაპირველად საფუძველი ჩაეყარა IX საუკუნეში, როდესაც საქართველოში არაბთა ბატონობისაგან განთავისუფლების შემდეგ ფართომასშტაბით მიმდინარეობდა სამონასტრო-საგანმანათლებლო კერების მშენებლობა, რომელსაც სათავეში ედგა მწიგნობარი და საეკლესიო მოღვაწე გრიგოლ ხანძთელი. გრიგოლ ხანძთელს და მის მოწაფეებს, ქრისტეფორეს და თეოდორეს, აფხაზთა მეფის, დემეტრეს სამფლობელოში, მარგვეთში, აუგიათ უბისის მონასტერი.
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