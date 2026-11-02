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საზოგადოება · 2 ნოემბერი, 13:26

ნანა ზარდიაშვილი: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, ხედავთ როგორ ყოველდღიურად იშლება და ნადგურდება უბისას ფრესკები? (ფოტოები)

შეგახსენებთ, რომ უბისის ტაძრის აშენების თარიღის შესახებ მკვლევარებს სხვადასხვა მოსაზრება აქვთ. უბისის სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობას თავდაპირველად საფუძველი ჩაეყარა IX საუკუნეში, როდესაც საქართველოში არაბთა ბატონობისაგან განთავისუფლების შემდეგ ფართომასშტაბით მიმდინარეობდა სამონასტრო-საგანმანათლებლო კერების მშენებლობა.

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ნანა ზარდიაშვილი: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, ხედავთ როგორ ყოველდღიურად იშლება და ნადგურდება უბისას ფრესკები? (ფოტოები)
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

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