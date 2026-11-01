პარლამენტიპერსონები
ამინდიკურსისაწვავიგათიშვებიგზები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 2 ნოემბერი, 01:36

საბა ბუაძე: მერიის ეს პოზიცია და მტკიცებულებების გარეშე ყველაფრის უარყოფა მხოლოდ ამყარებს ეჭვებს იმაზე, რომ საქმე გვაქვს ენით აუწერელ სისასტიკესთან

მიუსაფარი ცხოველების საზარელი სიკვდილის საქმეზე თბილისის მერიამ შაბლონური განცხადება გაავრცელა და ამ ამბავს სიცრუე და მანიპულაცია უწოდა. ამ არაადექვატურებს, ტვ პირველზე გასული სიუჟეტი ერთი დღის საინფორმაციო ამბავი ჰგონიათ, რომელსაც ამ სამარცხვინო განცხადებით მოიგერიებენ და გადააგორებენ.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
საბა ბუაძე: მერიის ეს პოზიცია და მტკიცებულებების გარეშე ყველაფრის უარყოფა მხოლოდ ამყარებს ეჭვებს იმაზე, რომ საქმე გვაქვს ენით აუწერელ სისასტიკესთან
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

პოლიტიკა ·
„როგორ ხოცავს ძაღლებს სახელმწიფო“ – TV პირველის ინფორმაციას თბილისის მერია უარყოფსწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

პოლიტიკა ·

თბილისის მერიის განცხადებით, მედიაში გავრცელებულ ვიდეოში ასახული სამარხი განკუთვნილია სხვადასხვა მიზეზით გარდაცვლილი ძაღლების ნეშტების განსათავსებლად და ფაქტების დამახინჯებაა, ,,თითქოს ცხოველთა მიზანმიმართული ხოცვა ხორციელდება”

ინტერპრესნიუსი
ყველა ამბავი: საზოგადოება