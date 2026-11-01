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საზოგადოება · 1 ნოემბერი, 14:04

თორნიკე რაზმაძე: დღეს არის აქცია კანცელარიასთან - 18:30... რაც მეტი ადამიანი მოვა, მით მეტი ძაღლი გადარჩება უახლოეს მომავალში

„შაბათის ეთერის“ ინფორმაციით, თბილისში, ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრიდან ღამით დახოცილი მიუსაფარი ძაღლები გამოჰყავთ და ველის სასაფლაოზე სპეციალურ ორმოებში ყრიან. უფლებადამცველები ეჭვობენ, რომ მოკლულთა შორის სრულიად ჯანმრთელი და ვაქცინირებული ცხოველებიც არიან.

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თორნიკე რაზმაძე: დღეს არის აქცია კანცელარიასთან - 18:30... რაც მეტი ადამიანი მოვა, მით მეტი ძაღლი გადარჩება უახლოეს მომავალში
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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