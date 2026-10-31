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საზოგადოება · 1 ნოემბერი, 01:10

ნინი შერმადინი: ვის პასუხისმგებლობაშია ეს ჯოჯოხეთი და სასაკლაო რაც ვნახეთ???

ნინი შერმადინი: ესაა თქვენი მშვიდობით სავსე ქვეყანა? ესაა თქვენი ღირსებით ევროპული მომავალი? ესაა თქვენი სინათლით სავსე ქალაქი? სირცხვილია კი არა შემზარავია რაც ვნახეთ ხალხნო.

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ნინი შერმადინი: ვის პასუხისმგებლობაშია ეს ჯოჯოხეთი და სასაკლაო რაც ვნახეთ???
ნინი შერმადინი: ვის პასუხისმგებლობაშია ეს ჯოჯოხეთი და სასაკლაო რაც ვნახეთ???NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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