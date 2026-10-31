ნინი შერმადინი: ვის პასუხისმგებლობაშია ეს ჯოჯოხეთი და სასაკლაო რაც ვნახეთ???
ნინი შერმადინი: ესაა თქვენი მშვიდობით სავსე ქვეყანა? ესაა თქვენი ღირსებით ევროპული მომავალი? ესაა თქვენი სინათლით სავსე ქალაქი? სირცხვილია კი არა შემზარავია რაც ვნახეთ ხალხნო.
მომღერალი ნინი შერმადინი:
ვის პასუხისმგებლობაშია ეს ჯოჯოხეთი და სასაკლაო რაც ვნახეთ????????? ესაა თქვენი მშვიდობით სავსე ქვეყანა? ესაა თქვენი ღირსებით ევროპული მომავალი? ესაა თქვენი სინათლით სავსე ქალაქი? სირცხვილია კი არა შემზარავია რაც ვნახეთ ხალხნო, გონს მოეგეთ!!!! ამდენი კრიმინალი, ამდენი უწამლო, ამდენი ბარიგა, ამდენი ნარკოტიკი, ამდენი მიუსაფარი, ამდენი შიზოფრენიკი! ამდენი ნაგავზე გადაყრილი შინაური ცხოველი! ეს რა სადიზმია ხო არ გაგიჟდით მართლა?! ეს რა ვანდალიზმია! ამათ მიხედეთ ჯერ რა დროს რუსეთი და ომია… როგორ არ გრცხვენიათ!!!!! ოდნავ მაინც არ გაწუხებთ რაც ამ
ხალხმა ამოქექა? ხალხნო იქნებ ამოიღოთ ხმა! ეს რა ვნახე!!!!
ცნობისათვის, "შაბათის ეთერმა" ექსკლუზიურად მოიპოვა კადრები, სადაც ჩანს, როგორ მიჰყავთ ღამით ქუჩებიდან აყვანილი მიუსაფარი ძაღლები და სპეციალურ ორმოებში ყრიან. კადრების მიხედვით, თვალჭრელიძის ქუჩაზე მდებარე ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრიდან მიკროავტობუსი ღამის 00:00 საათის შემდეგ გამოდის და ველის სასაფლაოსკენ მიემართება. ვიდეოს ავტორების თქმით, ტრანსპორტი დახოცილი ძაღლებით იყო სავსე.
რამდენიმე კვირიანმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ ღამის მესაფლავეები სამუშაო დღეებში, მაგრამ არასამუშაო დროს შუაღამეს იწყებენ ძაღლების დამარხვას. თეთრი მიკროავტობუსი, რომელსაც თავშესაფრის სიმბოლიკა მოხსნილი აქვს, ღამეში ზოგჯერ - ორ რეისს აკეთებს.
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