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საზოგადოება · 1 ნოემბერი, 00:28

მედია: 50-მდე არასრულწლოვნის დაპირისპირება ჯიბეში დანებით ისთ-ფოინთში (ვიდეო)

"გამოჩნდნენ ამათი მშობლები. 50-მდე არასრულწლოვნის დაპირისპირება ჯიბეში დანებით! ახლა, ისთ-ფოინთში. ლილო/აფრიკელები და მეორე მხარე" - წერს მოქალაქე TikTok-ზე და ვიდეოს აქვეყნებს.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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