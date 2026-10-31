საზოგადოება · 1 ნოემბერი, 00:28
მედია: 50-მდე არასრულწლოვნის დაპირისპირება ჯიბეში დანებით ისთ-ფოინთში (ვიდეო)
"გამოჩნდნენ ამათი მშობლები. 50-მდე არასრულწლოვნის დაპირისპირება ჯიბეში დანებით! ახლა, ისთ-ფოინთში. ლილო/აფრიკელები და მეორე მხარე" - წერს მოქალაქე TikTok-ზე და ვიდეოს აქვეყნებს.
"გამოჩნდნენ ამათი მშობლები. 50-მდე არასრულწლოვნის დაპირისპირება ჯიბეში დანებით! ახლა, ისთ-ფოინთში. ლილო/აფრიკელები და მეორე მხარე" - წერს მოქალაქე TikTok-ზე და ვიდეოს აქვეყნებს.
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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