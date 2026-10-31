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საზოგადოება · 1 ნოემბერი, 00:10

ქეთი მოლაშვილი: იმ ქორწილში რომ მოკლეს, სადაც სიძეს აუშარდა მოძველბიჭო ელემენტი, ციხიდან ცოტა ხნის წინ გამოსული, ქურდი ვარ, ქურდი ვარო რომ იძახდაო

ქეთი მოლაშვილი: დღეს წნორელებმა გურამ ბოიკო, უკანასკნელ გზაზე გააცილეს. ზღვა ხალხი მოდიოდა, მთელი გზა ჰქონდათ გადაკეტილი. დათალხულები, სულ ახალგაზრდა ბიჭები და გოგოები და ყველა ტიროდა, ბიჭები ისე ტიროდნენ, გული მოგიკვდებოდა.

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3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ქეთი მოლაშვილი: იმ ქორწილში რომ მოკლეს, სადაც სიძეს აუშარდა მოძველბიჭო ელემენტი, ციხიდან ცოტა ხნის წინ გამოსული, ქურდი ვარ, ქურდი ვარო რომ იძახდაო
ქეთი მოლაშვილი: იმ ქორწილში რომ მოკლეს, სადაც სიძეს აუშარდა მოძველბიჭო ელემენტი, ციხიდან ცოტა ხნის წინ გამოსული, ქურდი ვარ, ქურდი ვარო რომ იძახდაოNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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