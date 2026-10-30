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საზოგადოება · 30 ოქტომბერი, 23:26

150 000 ლარი ბიუჯეტიდან – „გამომყევი აჭარაში“ კამპანიაში გუგა გიორგობიანმა გაიმარჯვა

2026 წლის კონკურსში, რომელიც აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა მეოთხედ გამოაცხადა, ოთხი ადგილისთვის საპრიზო ფონდი 300 000 ლარი იყო.

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150 000 ლარი ბიუჯეტიდან – „გამომყევი აჭარაში“ კამპანიაში გუგა გიორგობიანმა გაიმარჯვა
150 000 ლარი ბიუჯეტიდან – „გამომყევი აჭარაში“ კამპანიაში გუგა გიორგობიანმა გაიმარჯვაNEWS.GE

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  1. რადიო თავისუფლებაოპოზიციური#გამომყევიაჭარაში: კონკურსში გუგა გიორგობიანმა გაიმარჯვა და ₾150 000-ს მიიღებს ბიუჯეტიდან
  2. რუსთავი 2სამთავრობოკამპანიის "გამომყევი აჭარაში" გამარჯვებულები ბათუმში გამართულ დაჯილდოების ღონისძიებაზე გამოვლინდნენ - პირველი ადგილი, კონტენტ-კრეატორმა გუგა გიორგობიანმა აიღო
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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