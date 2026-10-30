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პოლიტიკა · 30 ოქტომბერი, 16:40

კოტე კემულარია: კრემლშიც ამიტომ აჩქარდნენ…

იურისტი, დიპლომატი და პოლიტიკოსი კოტე კემულარია: სამ დღეში რომ უნდა დაესრულებინათ 21ოქტომბერს დაწყებული “ოპოზიციისგან პოლიტიკური ველის მოსუფთავების” საქმე”—ახლა შეაჩერეს ერთი კვირით—სასამართლოს იუბილესთან დაკავშირებით. “იუბილე” ნაკლებადდამაჯერებელი მიზეზია…

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კოტე კემულარია: კრემლშიც ამიტომ აჩქარდნენ…
კოტე კემულარია: კრემლშიც ამიტომ აჩქარდნენ…NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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POSTV+1 წყარო
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