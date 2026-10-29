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საზოგადოება · 29 ოქტომბერი, 21:39

ლევან ხაბეიშვილი: ასე “თავისით მოხდებათი” თავს ნუ მოიტყუებთ ნურავინ. უკიდურესი შიშია გამეფებული!

ლევან ხაბეიშვილი: სახლში წამოწოლილზე, მეგობარი რომ გირეკავთ “წავიდეთ” - ხომ ეკითხებით სად, როდის, რატომ, რა ხდება და თუ არაფერზე პასუხი არა აქვს, პასუხობ რომ გეზარება! ჰოდა თუ გირეკავს და გეუბნება “ამო” 23:00 საათზე, ლუდი მაქვს, პსჟ-ბარსაა და ვუყუროთ, მაშინ გარბიხარ… მოთარგმნეთ ახლა ესეც პოლიტიკურად და აი ზუსტად ეგაა:))) - არაფერი სასაცილო!

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ლევან ხაბეიშვილი: ასე “თავისით მოხდებათი” თავს ნუ მოიტყუებთ ნურავინ. უკიდურესი შიშია გამეფებული!
ლევან ხაბეიშვილი: ასე “თავისით მოხდებათი” თავს ნუ მოიტყუებთ ნურავინ. უკიდურესი შიშია გამეფებული!NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

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  1. ალიაოპოზიციური“თუ გოგონა გიყვარს და 14 წელია გელოდება… თუ წყვილს აქვს ერთი ველოსიპედი…” – ლევან ხაბეიშვილი
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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