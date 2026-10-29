სოფიო ხორგუანი: თქვენ თქვით, გაზი არ გვაქვსო, ჩვენ არც ტოიოტას ქარხანა გვაქვს ქვეყანაში, მაგრამ პარლამენტის ეზოში სულ ტოიოტას მანქანები დგას... (ვიდეო)
ახალი წლიდან გაზის გადასახადი შესაძლოა გაიზარდოს. პარლამენტს ტარიფის დათვლის ახალი წესი შემოაქვს! შემოდის პრინციპი, ვინც მეტს ხარჯავს, იხდის მეტს! თუ იყენებთ მხოლოდ ქურას და ხარჯავთ ცოტას - შედარებით დაბალი ტარიფით ისარგებლებთ, მაგრამ თუ გაქვთ ცენტრალური გათბობა, სულ სხვა ფასის გადახდა მოგიწევთ
პარტიის „გახარია საქართველოსთვის“ წევრი სოფიო ხორგუანი: თქვენ თქვით, გაზი არ გვაქვსო, ჩვენ არც ტოიოტას ქარხანა გვაქვს ქვეყანაში, მაგრამ პარლამენტის ეზოში სულ ტოიოტას მანქანები დგას...
ცნობისათვის. ახალი წლიდან გაზის გადასახადი შესაძლოა გაიზარდოს. პარლამენტს ტარიფის დათვლის ახალი წესი შემოაქვს! შემოდის პრინციპი, ვინც მეტს ხარჯავს, იხდის მეტს! თუ იყენებთ მხოლოდ ქურას და ხარჯავთ ცოტას - შედარებით დაბალი ტარიფით ისარგებლებთ, მაგრამ თუ გაქვთ ცენტრალური გათბობა, სულ სხვა ფასის გადახდა მოგიწევთ.
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