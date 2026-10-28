პოლიტიკა · 28 ოქტომბერი, 20:25
ნანა კაკაბაძე: ნოლები ხართ ბიძინა ივანიშვილთან... რატომ ხართ იცით ნოლები? (ვიდეო)
“იმიტომ ებრძვით ბიძინა ივანიშვილს რომ ნულები ხართ მასთან შედარებით” სიტყვიერი დაპირისპირება ნანა კაკაბაძესა და დავით ნებიერიძეს შორის-მწვავე კამათი სტუდიაში!
“იმიტომ ებრძვით ბიძინა ივანიშვილს რომ ნულები ხართ მასთან შედარებით”
სიტყვიერი დაპირისპირება ნანა კაკაბაძესა და დავით ნებიერიძეს შორის-მწვავე კამათი სტუდიაში!
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