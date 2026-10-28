თენგიზ აბლოთია: ეს ქალაქი ასეთ შეურაცხყოფას არ იმსახურებს - მით უმეტეს მარჯანიშვილის მოედანი, საიდანაც იწყება თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ევროპული ნაწილი
გარე ვაჭრუკანების დამცველებო - შეწყვიტეთ დემაგოგია - საქართველო არაა ისეთი ღატაკი ქვეყანა, რომ ეს ღორობა, რომელიც მოგვყვება მართლად ტოტალური გაჭირვების პერიოდიდან, შესაფერისი იყოს, ეს ქალაქი ასეთ შეურაცხყოფას არ იმსახურებს - მით უმეტეს მარჯანიშვილის მოედანი, საიდანაც იწყება თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ევროპული ნაწილი.
ჟურნალისტი, პუბლიცისტი და ბლოგერი თენგიზ აბლოთია:
იმედია ეხლა ჩვენი ბანაკი არ დაიწყებს გოდებას "ხალხი შიმშილობს!", "ბავშვები ულუკმაპუროდ დატოვეს!" და სხვა მსგავსი ლევაკური სირობა.'
ხშირად მიწევს ამ ადგილას გავლა, და წლების მანძილზე იქ რომ გავივლიდი, არც ერთხელ არ იყო პრეცდენტი, რომ ჩემთვის არ მეფიქრა - "ნეტავი ამ საღორეს როდის აყრიან?".
გარე ვაჭრუკანების დამცველებო - შეწყვიტეთ დემაგოგია - საქართველო არაა ისეთი ღატაკი ქვეყანა, რომ ეს ღორობა, რომელიც მოგვყვება მართლად ტოტალური გაჭირვების პერიოდიდან, შესაფერისი იყოს,
ეს ქალაქი ასეთ შეურაცხყოფას არ იმსახურებს - მით უმეტეს მარჯანიშვილის მოედანი, საიდანაც იწყება თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ევროპული ნაწილი.
გარე ვაჭრობა, რომელიც უკვე ანაქრონიზმია, სრულად უნდა აიკრძალოს და მოიშალოს,
იგივე უნდა გაკეთდეს ბაზრების მიმართ. ისევე როგორც გარევაჭრობა დღევანდელი ბაზრებიც სრულიად ჩამორჩნენ რეალობას.
როდესაც ვუყურედ რა ხდება ჩვენს ქუჩებში. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ 30 წლის გავახალგაზრდავდი. ერთი მხედრიონი მაკლია თვალში, თორემ ნამდვილი 90ანებია.
ამას ერთხელ ბოლო უნდა მოუღოს ვინმემ - ვინც არ უნდა იყოს ის
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