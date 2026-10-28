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საზოგადოება · 28 ოქტომბერი, 18:52

თენგიზ აბლოთია: ეს ქალაქი ასეთ შეურაცხყოფას არ იმსახურებს - მით უმეტეს მარჯანიშვილის მოედანი, საიდანაც იწყება თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ევროპული ნაწილი

გარე ვაჭრუკანების დამცველებო - შეწყვიტეთ დემაგოგია - საქართველო არაა ისეთი ღატაკი ქვეყანა, რომ ეს ღორობა, რომელიც მოგვყვება მართლად ტოტალური გაჭირვების პერიოდიდან, შესაფერისი იყოს, ეს ქალაქი ასეთ შეურაცხყოფას არ იმსახურებს - მით უმეტეს მარჯანიშვილის მოედანი, საიდანაც იწყება თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ევროპული ნაწილი.

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თენგიზ აბლოთია: ეს ქალაქი ასეთ შეურაცხყოფას არ იმსახურებს - მით უმეტეს მარჯანიშვილის მოედანი, საიდანაც იწყება თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ევროპული ნაწილი
თენგიზ აბლოთია: ეს ქალაქი ასეთ შეურაცხყოფას არ იმსახურებს - მით უმეტეს მარჯანიშვილის მოედანი, საიდანაც იწყება თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ევროპული ნაწილიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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