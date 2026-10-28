ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 28 ოქტომბერი, 16:55

გარემოვაჭრე: მთავრობაა ეგი? ესენი არიან ყაჩაღები... ხუთი შვილი რითი ვარჩინო? (ვიდეო)

ერთ-ერთი გარემოვაჭრის თქმით, მუნიციპალური ინსპექცია აქამდეც იყო მისული, მაგრამ დახლების აღება გადაიდო, და ბოლო 2 დღის განმავლობაში მათ ამ თემაზე აღარავინ დაჰკავშირებია.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

ეკონომიკა ·
ხმაური მარჯანიშვილის მეტროსთან – გარემოვაჭრეებს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს​წაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

საზოგადოება ·

თბილისის მერია – მუნიციპალური ინსპექცია მოუწოდებს მოქალაქეებს, დაემორჩილონ კანონს, უკანონო გარევაჭრობის და საჯარო სივრცეების შეზღუდვის არცერთი ფაქტი არ დარჩება რეაგირების გარეშე

პირველი არხი
ყველა ამბავი: საზოგადოება