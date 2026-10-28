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პოლიტიკა · 28 ოქტომბერი, 16:52

ალექსანდრე რაქვიაშვილი: გუშინ ანი წითლიძემ ქოცები და მათი სარჩელი მიწასთან გაასწორა. მას რომ ეს შეეძლო, მოულოდნელი არაა, მაგრამ...

პარლამენტი სკამი და ხელფასი არ არის. ეს არის ყოველდღიური შესაძლებლობა ოპონენტებს პირდაპირ უთხრა ის, რაც სათქმელია. ხოლო, პოლიტიკა ზუსტად რომ სიტყვით დაპირისპირებაა, და პოლიტიკა რომ ცოცხალი იყოს, ამისთვის, სივრცე უნდა არსებობდეს, სადაც ასეთი დაპირისპირება არის შესაძლებელი.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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ალექსანდრე რაქვიაშვილი: გუშინ ანი წითლიძემ ქოცები და მათი სარჩელი მიწასთან გაასწორა. მას რომ ეს შეეძლო, მოულოდნელი არაა, მაგრამ...
ალექსანდრე რაქვიაშვილი: გუშინ ანი წითლიძემ ქოცები და მათი სარჩელი მიწასთან გაასწორა. მას რომ ეს შეეძლო, მოულოდნელი არაა, მაგრამ...NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

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  1. პირველი არხისამთავრობოალექსანდრე რაქვიაშვილი – პარლამენტში არ შევალ და დებატებში არ დავჯდები, ნიშნავს, რომ ან რევოლუციას აწყობ, ან ოპოზიციას შეგნებულად ასუსტებ, ან არაფერი გესმის პოლიტიკის
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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