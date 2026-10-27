თაკო ჩარკვიანი: სამწუხაროა და დიდ შეცდომად მიმაჩნია, რომ “წულუკიანის კომისიაზე” არ მივიდნენ...
მოკლედ ასეა, თუ ვინმე ადევნებს თვალს ამ "პარტიების აკრძალვის”, ისტორიულ და სამარცხვინო, საკონსტიტუციო სასამართლო განხილვის პროცესს, უპირობოდ გამოიკვეთა ერთადერთი პარტიის უმაღლესი პროფესიონალიზმი (ვიმეორებ, ერთადერთი პარტიის) - ნაციონალური მოძრაობის მომხსენებელთა მიერ წარმოდგენილი მოხსენებებით, ვრცლად წარმოდგენილი ფაქტების განხილვით.
პარტია "კანონი და სამართალი"-ს ლიდერი, თაკო ჩარკვიანი:
მოკლედ ასეა, თუ ვინმე ადევნებს თვალს ამ "პარტიების აკრძალვის”, ისტორიულ და სამარცხვინო, საკონსტიტუციო სასამართლო განხილვის პროცესს, უპირობოდ გამოიკვეთა ერთადერთი პარტიის უმაღლესი პროფესიონალიზმი (ვიმეორებ, ერთადერთი პარტიის) - ნაციონალური მოძრაობის მომხსენებელთა მიერ წარმოდგენილი მოხსენებებით, ვრცლად წარმოდგენილი ფაქტების განხილვით.
სამწუხაროა და დიდ შეცდომად მიმაჩნია, რომ “წულუკიანის კომისიაზე” არ მივიდნენ და ასევე-ასევე არ "დაახურეს" თავზე “წულუკიანის კომისიას” და არ გამოიყენეს პირდაპირი ეთერი ქვეყნის მასშტაბით და “ატლიკინეს” მონოლოგის რეჟიმში “ტიპები”, მაშინაც ასე ვფიქრობდი და ახლა მითუფრო გამიმყარდა ჩემი მაშინდელი პოზიცია, რომ უნდა მისულიყვნენ იმ რაღაც “კომისიაზე”, დღეს სასაცილოდ, უმწეოდ, უსუსურად გამოიყურებიან დაბნეული “მანტიამოსხმული” მოსამართლეები, ზუსტად იგივე იქნებოდა მაშინაც, ზუსტად იგივე, შეიძლება უარესიც, რადგან მონოლოგის რეჟიმში არ იქნებიდა “ზოგიერთი” …….
არასდროს არ უნდა დაკარგო პირდაპირი საეთერო დრო, დღევანდელი დღეც ამის დასტურია…..
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
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