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პოლიტიკა · 27 ოქტომბერი, 22:20

თაკო ჩარკვიანი: სამწუხაროა და დიდ შეცდომად მიმაჩნია, რომ “წულუკიანის კომისიაზე” არ მივიდნენ...

მოკლედ ასეა, თუ ვინმე ადევნებს თვალს ამ "პარტიების აკრძალვის”, ისტორიულ და სამარცხვინო, საკონსტიტუციო სასამართლო განხილვის პროცესს, უპირობოდ გამოიკვეთა ერთადერთი პარტიის უმაღლესი პროფესიონალიზმი (ვიმეორებ, ერთადერთი პარტიის) - ნაციონალური მოძრაობის მომხსენებელთა მიერ წარმოდგენილი მოხსენებებით, ვრცლად წარმოდგენილი ფაქტების განხილვით.

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თაკო ჩარკვიანი: სამწუხაროა და დიდ შეცდომად მიმაჩნია, რომ “წულუკიანის კომისიაზე” არ მივიდნენ...
თაკო ჩარკვიანი: სამწუხაროა და დიდ შეცდომად მიმაჩნია, რომ “წულუკიანის კომისიაზე” არ მივიდნენ...NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. ალიაოპოზიციური,, დიდ შეცდომად მიმაჩნია, რომ “წულუკიანის კომისიაზეც” არ მივიდნენ და არ დაახურეს თავზე” – თაკო ჩარკვიანი
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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